«La La Land» får flest Oscar-nominasjoner

«La La Land» er nominert til beste film. Ryan Gosling, som spiller i filmen, er nominert til beste mannlige skuespiller. Emma Stone, som også spiller i filmen, er nominert til beste kvinnelige skuespiller.

To av filmens låter er nominert til beste sang. Filmen er også nominert til beste regi, kinematografi, produksjon, kostyme og lyd.

Nominasjonene ble kunngjort tirsdag, to uker etter at «La La Land» stakk av med sju priser av sju mulige under Golden Globe-utdelingen.

Scifi-filmen «Arrival» og dramafilmen «Moonlight» er begge tildelt åtte Oscar-nominasjoner.

Oscar-prisene deles ut 26. februar. (©NTB)