«Kongens nei» ble ikke Oscar-nominert

Den norske filmen kjempet om nominasjonen mot åtte andre filmer.

«Tanna» fra Australia, «"Under sanden» fra Danmark, «Min pappa Toni Erdmann» fra Tyskland, «Forhushande» fra Iran og «"En mann ved navn Ove» fra Sverige er filmene som skal kjempe om statuetten.

«It's Only the End of the World» fra Canada, «Paradise» fra Russland, og «Løvetannbarn» fra Sveits nådde i likhet med den norske filmen ikke opp.

Regissør Erik Poppe var i forkant av tirsdagens beslutning offensiv.

– – Det er ni sabla gode filmer – eller åtte, for jeg er ikke i stand til å vurdere min egen, sa Poppe til NTB mandag. (©NTB)