Vil bruke anleggsmaskiner i leteaksjonen i Italia

– Hjelpemannskaper jobber med en hypotese om at snømengdene som traff hotellet 18. januar ikke har nådd alle delene av hotellet og at det fortsatt kan være overlevende der inne, sier talsperson for brannvesenet Luca Cari.

Høyfjellshotellet Rigopiano i Abruzzo-regionen ble begravd da snøskredet gikk onsdag. Så langt er seks personer bekreftet omkommet og elleve personer reddet ut.

– Nå jobber vi mot klokken, sier Cari mandag, fem dager etter at skredet gikk.

– Vi vet at vi er nødt til å arbeide hurtig, men dette er et element som ikke enkelt lar seg jobbe i. (©NTB)