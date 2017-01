USA avfeier russisk påstand om felles Syria-tokt

Kort tid etter at det russiske forsvarsdepartementet mandag meldte at amerikanske og russiske fly utførte et felles tokt i Syria, stemplet koalisjonens talsmann John Dorrian påstanden som propaganda.

Pentagon-talsmann Jeff Davis påpeker at USA rutinemessig er i kontakt med Russland for å unngå uønskede hendelser i Syrias trafikkerte luftrom. Denne ordningen er ifølge ham den samme som før. USA har i flere måneder avvist at de koordinerer eller deler militære mål med russerne.

Mens russerne deltar i krigen i Syria på regimets side, har amerikanerne i lang tid krevd president Bashar al-Assads avgang, samt gitt støtte til enkelte opprørsgrupper.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS startet sine bombetokt mot utvalgte islamistiske opprørere i Syria og Irak i 2014. Russiske fly har bombet opprørskontrollerte områder på vegne av regimet i Syria i snart halvannet år og bidro sterkt til gjenerobringen av storbyen Aleppo fra opprørere.

USAs nye president Donald Trump har tatt til orde for et bedre samarbeid med Russland, og han har varslet at det blir endringer i kampen mot IS. (©NTB)