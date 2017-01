Trump snakket med Sisi

På mandagens pressebrifing i Det hvite hus sa Spicer at de to presidentene snakket sammen tidligere på dagen.

– De diskuterte måter å styrke samarbeidet på. Trump støtter Egypts økonomiske reformarbeid og opprettholder militærhjelp til Egypt, sa Spicer.

De to diskuterte også muligheten for at den tidligere hærsjefen Sisi kan besøke Trump i Det hvite hus senere, la Spicer til.

På pressebrifingen mandag åpnet Spicer for øvrig for spørsmål fra pressen, for første gang. (©NTB)