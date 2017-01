Sinte bønder sprayet EU-hovedkvarter med melkepulver

Bøndene som mandag hadde tatt veien til Brussel, kom både fra Belgia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Litauen. Protesten gjelder et vedtak om at lagre med melkepulver, som har bygd seg opp i medlemsstater i et års tid, gradvis skal legges ut for salg.

Melkepulveret ble sprayet ut fra en beholder på en traktor og førte til at EU- bygget ble dekket i hvitt.

Mange bønder er blitt drevet til konkursens rad som følge av at bransjen er rammet av fallende priser samtidig som produksjonskostnadene gjør det vanskeligere å tjene penger. (©NTB)