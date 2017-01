Opposisjonen i Syria vil ikke forhandle om politikk

Fredssamtalene startet klokken 9 norsk tid i Astana i Kasakhstan mandag. Det blir første gang siden konflikten brøt ut i 2011 at væpnede opprørsgrupper forhandler direkte med regjeringen til president Bashar al-Assad.

– Vi kommer ikke til å begi oss inn på noen politiske diskusjoner. Om den syriske regjeringen tror at vår deltakelse i Astana betyr at vi kapitulerer, så er det bare innbilning, sier talsperson for opposisjonens forhandlingsdelegasjon, Yahya al-Aridi, til Reuters.

– Vi må finne mekanismer for overvåking, etterforskning og ansvarliggjøring, slik at dette ikke skjer igjen og igjen, sier Osama Abu Zeid, talsperson for flere moderate opposisjonsgrupper.

Samtalene, som er tilrettelagt av Russland, Tyrkia og Iran, og finner sted på luksushotellet Rixos president i den kasakhstanske hovedstaden, er varmt mottatt av flere av partene i konflikten.

Det har hersket usikkerhet knyttet til om partene skal sitte ansikt til ansikt, eller i hvert sitt rom, men al-Aridi opplyser mandag morgen at partene ikke kommer til å sitte i samme rom når samtalene innledes. (©NTB)