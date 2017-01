Greske dommere avgjør skjebnen til tyrkiske offiserer

De åtte møtte mandag i høyesterett i Aten, men kort tid etter ble det kjent at avgjørelsen først vil bli kunngjort torsdag, ettersom en av dommerne er blitt syk.

Alle åtte flyktet til den greske byen Alexandropoulos i et militærhelikopter dagen etter kuppforsøket i juli i fjor. De har siden fått avslag på sine asylsøknader, men disse er nå til ny behandling.

Offiserene har opplyst at slektninger i Tyrkia har mistet jobbene sine og fått inndratt passene sine. De benekter at de var innblandet i kuppforsøket, men sier samtidig at de frykter for sine liv hvis de blir sendt tilbake, skriver avisen Kathimerini.

Tre ulike dommerpanel har allerede behandlet saken, men beslutningene har vært sprikende. Høyesterett overtok saken etter at en ankedomstol kom fram til at fem av offiserene skulle få bli i Hellas, mens tre skulle utleveres. Hvis høyesterett avviser Tyrkias utleveringsbegjæring, er beslutningen endelig.

Det kan imidlertid føre til et enda mer anstrengt forhold mellom Tyrkia og Hellas i en tid der fredsforhandlingene på Kypros står på spill. (©NTB)