Barbara Bush utskrevet fra sykehus

Tidligere førstedame Barbara Bush (91) ble utskrevet fra sykehuset i Houston mandag og er i god form, uttaler Amy Mynderse, en av de to legene som har behandlet Bush-paret.

91-åringen ble innlagt onsdag og har blitt behandlet for bronkitt. Hennes 92 år gamle ektemann ble innlagt 14. januar med pusteproblemer. Han har siden blitt behandlet på intensivavdelingen for lungebetennelse.

Bush-familiens talsmann Jim McGrath sa søndag at den tidligere presidenten ventes å bli overført fra intensivavdelingen i løpet av et døgns tid. Mynderse og kollega Clint Doerr uttalte mandag at den tidligere presidenten har sittet oppe og sett på fjernsyn.

– Han er ingen typisk 92-åring, sa Mynderse. (©NTB)