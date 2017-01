610 ble pågrepet for terror i Tyrkia i forrige uke

Av de 610 pågrepne er 572 mistenkt for å støtte Gülen, som lever i eksil i USA. Tallene er fra en ukentlig oppdatering fra innenriksdepartementet. I tillegg til de som er siktet for terrorrelaterte lovbrudd, er flere hundre andre pågrepet for andre forbrytelser.

Tyrkiske myndigheter mener Gülen sto bak kuppforsøket i juli. Gülen selv benekter anklagene.

Kritikere av regjeringen hevder myndighetene bruker kuppforsøket som et påskudd til å pågripe nesten hvem som helst.

Forrige uke meldte regjeringen at 43.000 angivelige Gülen-tilhengere og 12.000 antatte støttespillere til kurdiske PKK er pågrepet de siste seks månedene. (©NTB)