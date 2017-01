12 lik funnet ved feriested i Mexico

Lørdag ble sju lik funnet i en forlatt drosje i byen Manzanillo.

– De var lemlestet, tilsynelatende halshogd, og ett av ofrene var en kvinne, sa politisjef Carlos Heredia i havnebyen. En lapp var etterlatt på bilens vindusrute. Den var signert av narkokartellet Jalico Nueva Generacion, som anklages for en rekke drap i delstaten Colima, der Manzanillo ligger.

Søndag ble fem nye lik funnet dumpet i et skogsområde, ifølge det lokale politiet. Disse likene viste også tegn til å ha blitt torturert. Ved siden lå det to grønne kort signert av det samme narkotikakartellet.

Manzanillo er et populært feriested for amerikanere og andre turister og har lenge vært spart for innblanding i landets pågående narkokrig. (©NTB)