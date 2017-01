– Ødeleggende for demokratiet hvis Trumps løgner overses

Reaksjonene har vært kraftige etter at Trump og hans pressetalsmann Sean Spicer i helgen uttalte seg om antall tilskuere under Trumps innsettelse. Mange medier har konkludert med at begge kom med påstander som åpenbart var feilaktige.

Trump kom med mange usannheter også i valgkampen, og journalistikk-professor Jesper Strömbäck spør seg hva som vil skje hvis dette fortsetter.

– Jeg ser en risiko for at mediene vil gi Trumps løgner mindre oppmerksomhet framover. Og da er vi ille ute, det vil være ødeleggende for demokratiet. Grunnforutsetningen for en fungerende demokratisk debatt er at man holder seg til sannheten, sier Strömbäck.

Men det kan også være problematisk hvis mediene velger motsatt strategi og gir alle usannhetene stor oppmerksomhet.

– Det kommer trolig til å føre til enda flere anklager om at mediene er partiske, tror professoren, som er ansatt ved Göteborgs universitet. (©NTB)