Unntakstilstand grunnet skogbranner i Chile

Mer enn 450 kvadratkilometer, et område på størrelse med Oslo kommune, brenner i regionen O'Higgins. 200 personer er evakuert fra et område sør for hovedstaden Santiago.

Ingen er skadd, men det er store materielle skader. Landbruksminister Carlos Furche sier til statskanalen at katastrofen er som et jordskjelv for regionen.

President Michelle Bachelet har tatt en pause fra besøket fra Frankrikes president François Hollande og sier hun har bedt andre land om hjelp. (©NTB)