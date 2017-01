Trump inviterte Netanyahu til Det hvite hus

USAs nye president sier at telefonsamtalen med Netanyahu var «svært hyggelig», men uten å gå i detaljer. Like etter opplyste Netanyahu at han er invitert til Washington i neste måned.

Samme dag besluttet den israelske regjeringen å utsette behandlingen av et svært omstridt forslag om å annektere en stor bosetting på den israelskokkuperte Vestbredden.

Saken skal først behandles etter at Netanyahu og Trump har møtt hverandre ansikt til ansikt. Deretter skal den debatteres på nytt, melder israelsk radio.

Netanyahu sa tidligere søndag at de to har mye å snakke om, blant annet «det israelsk-palestinske forholdet, situasjonen i Syria og trusselen fra Iran».

Blir annekteringen av bosettingen Maale Adumim vedtatt, vil det kunne bety en deling mellom den nordlige og sørlige delen av Vestbredden, noe som vil gjøre palestinernes drøm om en reell palestinsk stat enda fjernere. (©NTB)