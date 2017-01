Savnet islandsk kvinne funnet død på strand

Politiet arbeider ut fra en teori om at kvinnen er drept, melder nettstedet Sermitsiaq.ag.

To besetningsmedlemmer på en grønlandsk fisketråler ble torsdag varetektsfengslet i to uker. De to er siktet for drap, ifølge nettavisen ruv.is, men begge nekter seg skyldige.

Funnet av kvinnen på en strand sør for Reykjavik ble gjort av et helikopter. Rettsmedisinere skal nå finne dødsårsaken. Politiet skal også forsøke å fastslå hvordan kvinnen har havnet på stranden.

Birna Brjánsdóttur (20) ble sist sett på et overvåkingskamera klokka 5 om morgenen sist lørdag, da hun var på vei hjem etter en bytur i Reykjavik. Siden har skoene hennes blitt funnet i en havn sør for hovedstaden, i nærheten av en molo der skipet Polar Nanoq lå fortøyd, og der de to grønlandske mennene er en del av besetningen.

Det er også funnet spor etter kvinnen i en liten rød bil som besetningsmedlemmene har leid under sitt opphold i Reykjavik, ifølge islandske medier. (©NTB)