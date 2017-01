Over 30 døde i togulykke i India

Redningsmannskaper har jobbet ved togvraket i hele natt for å finne overlevende etter ulykken, som skjedde klokken 23 lørdag kveld lokal tid. Talsmann J.P. Mishra i jernbaneselskapet East Coast Railways bekrefter at 32 personer har mistet livet. Antallet er ikke ventet å stige vesentlig. Over 50 skadde er fraktet til sykehus i området.

Lokomotivet og sju vogner sporet av i distriktet Kuneru, som ligger nær grensen mellom delstatene Odisha og Andhra Pradesh. Visakhapatnam ligger 160 kilometer unna og er den nærmeste store byen.

Det indiske jernbanenettet er blant verdens største og rammes ofte av dødsulykker. For to måneder siden omkom 146 personer i en ulykke ved Kanpur nord i landet. En rapport fra 2012 viser at 15.000 personer dør på den indiske jernbanen årlig, noe rapporten omtaler som en «årlig massakre». (©NTB)