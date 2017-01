May og Peña Nieto besøker Trump

May blir den første utenlandske lederen som møter Trump etter at han ble tatt i ed, opplyser pressesekretær Sean Spicer ved Det hvite hus.

Trump snakket med May på telefon for å diskutere det kommende besøket lørdag, da han hadde sin første hele arbeidsdag i Det ovale kontor. May sier hun vil benytte anledningen til å snakke om betydningen av NATO og EU, skriver Financial Times. Til tross for at Trump før innsettelsen omtalte NATO som utdatert, sier May at hun tror han innser hvor viktig NATO er.

– Jeg er også sikker på at USA vil anerkjenne viktigheten av samarbeidet vi har i Europa, for å sikre vårt felles forsvar og felles sikkerhet, sier hun, og legger til at hun ønsker et fortsatt samarbeid med EU.

Trump brukte den første dagen til å slå på tråden til sine motparter i Mexico og Canada. Den 31. januar er det Peña Nieto som reiser til USA for å snakke med den nyinnsatte presidenten. De to skal snakke om handel, immigrasjon og sikkerhet, sier Spicer, som feilaktig omtalte Peña Nieto som statsminister, ikke president. (©NTB)