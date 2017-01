Mann pågrepet for terrorplanlegging i Tyskland

Pågripelsen skjedde i byen Neuss i delstaten Nordrhein-Westfalen, og mannen er mistenkt for å ha «planlagt en alvorlig forbrytelse mot staten», opplyser en polititalsmann. Politiet oppgir ikke flere detaljer om saken.

Ifølge det tyske nyhetsmagasinet Focus stormet politiets elitestyrke SEK mannens leilighet. Årsaken skal ha vært mistanke om at han planla et bombeangrep mot politi og soldater.

Ifølge magasinet skal det være mistanke om at mannen eksperimenterte med materialer for å lage eksplosiver i leiligheten. En tenåring som ble pågrepet i Wien fredag, skal også ha deltatt i eksperimentene. Han skal ha forklart at han har sverget troskap til ekstremistgruppa IS og avslørt at han hadde bånd til mannen i Neuss.

Terrorberedskapen i Tyskland har vært høy siden tunisieren Anis Amri kjørte et vogntog inn i et julemarked i Berlin og tok livet av tolv personer. (©NTB)