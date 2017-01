Kvinnemarkering mot Trump samlet millioner

Hovedmarkeringen i Washington lørdag skal ha tiltrukket seg én million demonstranter, og om lag halvparten så mange deltok i marsjene i New York og Los Angeles, ifølge arrangørene. Det var også store demonstrasjoner i Chicago, Boston, Miami, Denver, Seattle og Philadelphia, i tillegg til sympatimarkeringer i utenlandske byer som London, Paris, Berlin, Roma, Sydney, København, Stockholm og Oslo, samt på et skip i Antarktis.

Flere timer etter at markeringen «Women's March on Washington» etter planen skulle være over i hovedstaden, var det fortsatt mange demonstranter i gatene. Kvinnemarsjen er en av de største demonstrasjonene i byens historie, og det skal ikke ha vært noen pågripelser i forbindelse med den.

Demonstrantene marsjerte for likestilling og mangfold, og totalt verden over skal antall demonstrasjoner være omkring 600. Arrangementene er kommet i stand som en reaksjon på Trumps politikk og kommentarer om kvinner.

– Det føles fantastisk å være med kvinner som står imot Trumps splittende, diskriminerende og truende retorikk, sier 16-åringen Maria Iman, som hadde reist til Washington fra Illinois med venner fra sin videregående skole.

– Jeg er en del av historien, og en dag skal jeg fortelle barna mine om dette, sier hun. Læreren Tanya Gaxiola fra Arizona forteller at hun er bekymret for Trumps planer om å begrense abortlovene og ellers slå ned på kvinners rettigheter. (©NTB)