Franske sosialister til valgurnene

Tidligere statsminister Manuel Valls er blant favorittene, men de siste meningsmålingene tyder på at Valls kun kan regne med å få rundt 10 prosent av stemmene i første runde. Republikanernes og Nasjonals Fronts kandidater, François Fillon og Marine Le Pen, har begge en oppslutning på rundt 25 prosent.

– Ingen meningsmåling så langt tyder på at noen sosialistkandidat har mulighet til å komme med i annen valgomgang, sa Raino Malnes, professor i statsvitenskap ved UiO, til NTB før helgen.

President François Hollande har ikke søkt gjenvalg. Det er første gang etter andre verdenskrig at en sittende fransk president har valgt å avstå fra muligheten for en ny periode, skriver The Guardian.

Andre sosialistkandidater er Arnaud Montebourg, Vincent Peillon og Benoit Hamon. Sylvia Pinel fra Det radikale venstrepartiet. Jean-Luc Bennahmias fra Partiet for demokratisk bevegelse, og François de Rugy fra De grønne er også oppført.

Det er ventet lavere valgdeltakelse i sosialistenes nominasjonsvalg enn i 2011, da om lag 2,7 millioner velgere stemte, ifølge RFI France. (©NTB)