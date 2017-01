Det hvite hus bruker søndagen til etikkurs

Mens fredag og lørdag i stor grad ble tilbrakt i offentligheten, skal presidenten tilbringe ukas siste dag sammen med sine nærmeste rådgivere. Det skal også holdes en mottakelse for sikkerhetspersonell som var spesielt delaktige under innsettelsesdagen, ifølge pressetalsmann Sean Spicer. I tillegg vil de ansatte i Det hvite hus få en gjennomgang av etikk og en innføring i hvordan sensitiv og fortrolig informasjon skal håndteres.

Det vil også bli en markering av presidentparets bryllupsdag, ifølge Spicer. Donald og Melania Trump giftet seg 22. januar 2005.

Den ferske presidenten har sagt at mandag blir hans første ordentlige arbeidsdag. Likevel benyttet han gårsdagen til å besøke etterretningstjenesten CIA, som han hadde et kjølig forhold til under valgkampen. (©NTB)