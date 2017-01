Rørende familiegjenforening etter skredet i Italia

Italienske medier skriver lørdag formiddag at totalt ni personer er reddet levende ut fra hotellet som ble begravd i snøskredet onsdag. Fem personer ble hentet ut fredag, mens ytterligere fire er berget i løpet av natten.

Lørdag får det italienske nyhetsbyrået ANSA opplyst at redningsmannskapene jobber med å hente ut ytterligere én person som er i live. Det var to menn og to kvinner som ble reddet natt til lørdag.

Til sammen fem personer – to kvinner og tre menn – er bekreftet omkommet i skredet, ifølge ANSA. Det er uklart hvor mange som fortsatt befinner seg inne i hotellet. Det dreier seg om minst 12 personer og kan være så mange som 20.

– Vi sjekker andre signaler vi får fra under snøen og steinmassene. Det kan være folk i live, men hotellveggene beveger seg også under snøen. Vi må bevege oss svært forsiktig, for det er svært farlige forhold på stedet, sier brigadeleder Alberto Maiolo, som er talsmann for det lokale brannvesenet.

Giampiero Parete var den første som overlevde skredet da han klarte å flykte mens snømassene veltet nedover fjellsiden. Han har forklart at han ikke ble trodd da han varslet politiet og lokale myndigheter om skredet, og først noen timer etter det første varselet ble redningsaksjonen satt i gang onsdag kveld. (©NTB)