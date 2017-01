MH370-jakt kan komme fiskere til gode

Tirsdag kunngjorde letemannskapet, med base i Australia, at søket etter det savnede passasjerflyet innstilles etter tre års leting. Selv om arbeidet har gitt få svar for letemannskaper og pårørende, skal kartleggingen av havbunnen snart offentliggjøres. Det er godt nytt for fiskere i Indiahavet.

Noen plasser er havbunnen kartlagt ned til 6.500 meters dyp, men på høyere topper finnes det næringsstrømmer som tiltrekker seg dypvannsfisk.

– Kunnskap om havbunnen, og hvor toppene ligger, kan bety store inntekter, sier Charitha Pattiaratchi, professor i oseanografi ved University of Western Australia.

Malaysia Airlines MH370 forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing 8. mars 2014 med 239 personer om bord. Kun enkelte vrakdeler fra flyet er funnet. (©NTB)