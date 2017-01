Le Pen: – Et vekkelsesår for Europa

Lederne for flere av Europas ytre høyre-partier er samlet til konferanse i tyske Koblenz, i regi av det innvandringskritiske partiet AfD. Under sin første offentlige opptreden i Tyskland gikk Le Pen til angrep mot innvandringspolitikken til landets statsminister Angela Merkel.

– Merkel ble hyllet som en helt for å ta inn tusenvis av flyktninger i 2015, men ingen spurte det tyske folk hva de mente om Merkels politikk, sa hun.

Le Pen slo fast at europeiske nasjonalister ikke lenger er i mindretall, og at mulighetene for gode valgresultater i Frankrike, Tyskland og Nederland er store i året som kommer.

Innsettelsen av Donald Trump som president i USA ble også viet oppmerksomhet under møtet, blant andre av Geert Wilders fra det nederlandske partiet PVV.

– I går markerer et nytt Amerika, i dag et nytt Koblenz og i morgen et nytt Europa, sa Wilders til de om lag 800 deltakerne. (©NTB)