Gambiere nekter å la Jammeh få spesialbehandling

Natt til lørdag bekreftet Jammeh på overtid at han gir fra seg presidentmakten i Gambia og overlater embetet til den innvalgte presidenten Adama Barrow. Kunngjøringen kom etter flere samtaler med afrikanske ledere og trusler om militærintervensjon.

Jammeh har tidligere stilt krav om amnesti for alle forbrytelser han måtte ha begått i løpet av sine 22 år ved makten, og tillatelse til å bli boende i Gambia, dersom han skulle fratre. Kravene ble avslått av samarbeidsorganisasjonen ECOWAS, men menneskerettsorganisasjoner frykter likevel at Jammeh skal ha fått tilbud om gunstige vilkår for å sikre sin egen fremtid.

– Jammeh kom som en fattig person og burde fratre som en avkledd despot. Verdiene han ønsker seg, tilhører det gambiske folk. Han bør forlate landet uten betingelser, sier Jeggan Bahoum fra organisasjonen Movement for the Restoration of Democracy in Gambia.

Jammeh kan forlate Gambia allerede lørdag, ifølge kilder tett på forhandlingene med den tidligere presidenten. (©NTB)