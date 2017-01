Fire barn blant overlevende etter snøskredet i Italia

Enda fem personer har blitt lokalisert, men er fanget under flere tonn av snø og ruiner. Redningsmannskapene på stedet jobber gjennom enda en natt for å prøve å redde de 16 gjenværende personene. En talsmann for det italienske sivilforsvaret opplyser at 135 redningsarbeidere deltar i søket.

Det anslås at rundt 30 personer befant seg på det firestjerners skihotellet Rigopiano i fjellområdet Gran Sasso da snøskredet traff onsdag. I alt var det 24 gjester, fire av dem barn, og 12 ansatte, i tillegg til et ukjent antall besøkende.

– Redningsoperasjonen er veldig vanskelig. Vi kjemper mot betong som har rast sammen, sier en talsmann for brannvesenet Luca Cari. Ifølge Cari har redningsmannskapene kontakt med en av de fangede personene, som tilsynelatende er skadd.

Statsminister Paolo Gentiloni godkjente fredag å frigi 30 millioner euro til den siste av mange kriser som har rammet landet. (©NTB)