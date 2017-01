236 kan ha blitt drept i flyangrepet i Nigeria

Det var det nigerianske flyvåpenet som slapp bomber over leiren tirsdag. Nigerias president Muhammadu Buhari har sagt at bombingen skjedde ved et uhell under jakten på medlemmer av islamistgruppa Boko Haram.

Leger Uten Grenser har tidligere uttalt at minst 90 personer døde, men organisasjonen frykter at tallet kan være så høyt som 170.

Presidenten i delstaten Borno der angrepet skjedde, setter imidlertid dødstallet enda høyere.

– De som begravde ofrene med sine egne hender, ikke de som behandlet sårede, opplyser til meg at 234 er begravet, sier Babagana Malarima. Han føyer til at to av de sårede som ble brakt til Maiduguri, også døde.

Flyktningleieren er etablert for å huse folk som flykter fra Boko Haram i Borno, og rommer mellom 20.000 og 40.000 internflyktninger. (©NTB)