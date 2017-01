Trump lover å samle amerikanerne

– Vi kommer til å samle landet, sa Trump til tusenvis av mennesker som møtte opp ved Lincoln Memorial torsdag kveld hvor det holdes konsert som en del av programmet før innsettelsen fredag.

– Det vi har gjort er så spesielt. De snakker om det over hele verden, sier Trump og lover å gjøre USA «bedre enn noensinne», som spiller på kampanjeslagordet hans «Make America Great Again».

Den påtroppende presidenten omtaler seg selv som en budbringer for det amerikanske folket som ønsker forandringer.

Ved Lincoln Memorial opptrer blant andre countryartisten Toby Keith, rockebandet 3 Doors Down og skuespilleren Jon Voight. Torsdagens program avsluttes med mottakelse og middag, før Trump overnatter i presidentens gjestebolig over gaten for Det hvite hus. (©NTB)