Trump: Makten til folket

– Denne seremonien har en helt spesiell betydning. Ikke bare skal den overføre makt fra en administrasjon til en annen, fra et parti til et annet, men også fra Washington DC til dere, folket, sa Trump i sin tale under innsettelsesseremonien i regnværet utenfor kongressbygningen fredag.

Han takket Barack og Michelle Obama for samarbeidet etter valgseieren og fram til innsettelsen og slo fast at USA står foran en stor nasjonal oppgave i det han beskrev som gjenoppbyggingen av landet.

– Vi vil avgjøre USAs og verdens gang for mange år framover. Vi står overfor utfordringer, men vil få jobben gjort, sa Trump. (©NTB)