Russisk jubel for amerikansk presidentbytte

– Vi er klare til å gjøre vårt for at forholdet skal bedre seg, skriver Medvedev på sin Facebook-side.

Selv om Trumps Russland-politikk foreløpig ikke er klar, tror Medvedev at det snart vil være grunn til optimisme. Det har versert rykter om at Trump og Russlands president Vladimir Putin allerede har avtalt et møte. Det avkreftet Trumps talsmann Sean Spicer tidligere denne uka.

Medvedev gir samtidig avtroppende president Barack Obama mindre hyggelige skussmål etter åtte år i Det hvite hus. Spesielt sanksjonene i etterkant av Russlands annektering av Krim-halvøya har vært lite populære. Medvedev mener sanksjonene markerte et bunnivå i det bilaterale forholdet.

– Vi kan like eller mislike det våre samarbeidspartnere gjør, men vi må være vårt felles ansvar bevisst. Her har Obama-administrasjonen mislykkes. Nå er forholdet det dårligste på flere tiår, sier han.

Donald Trump innsettes som USAs neste president fredag ettermiddag. (©NTB)