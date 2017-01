Resultatløs leting i sammenrast høyhus i Teheran

Det antas at rundt 20 brannmenn fortsatt befinner seg under bygningsrestene. Tidligere er det blitt opplyst at minst 30 ansatte i brannvesenet mistet livet i ulykken.

– Det er fortsatt ikke klart hvor mange mennesker som er innesperret under bygningsrestene. Ikke én eneste er blitt hentet ut, sier Pir Hossein Koolivand, direktør for nødetatene i Irans hovedstad.

Redningsmannskaper, soldater og spesialtrente hundre deltar i arbeidet. De har en vanskelig oppgave, siden det fortsatt stiger røyk opp fra ruinene.

– Røyken er et tegn på at brannen pågår under bygningsrestene, sier Koolivand.

Én brannmann som klarte å komme seg ut av bygningen før den raste sammen, døde senere av brannskader på sykehus. (©NTB)