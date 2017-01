Protester og feiring av Trump

Demonstranter forsøkte allerede i morgentimene fredag å sperre en rekke av portene inn til den store innsettingsseremonien i nærheten av kongressbygningen mens væpnet politi forsøkte å hjelpe dem med billetter.

Koalisjonen DisruptJ20, som har sitt navn fra datoen da innsettelsen finner sted, har lovet at de vil gjøre alt de kan for å stanse seremonien, selv om de skulle bli arrestert. Utover formiddagen rådet kaos i gatene, mens svartkledde aktivister knuste vinduer og ble jaget av politiet.

Køene for å komme inn strakte seg over flere kvartaler fordi demonstranter sperret inngangene. Ved en av inngangene var demonstrantene kledd i oransje kjeledresser for å minne om fangeleiren på Guantanamo-basen på Cuba.

Black Lives Matter og en rekke feministgrupper har også gjort det klart at de vil være på plass.

Demonstrasjonene mot Trump begynte allerede torsdag kveld da borgermestre, skuespillere og tusener av newyorkere møtte opp utenfor Trump Tower i New York. (©NTB)