Opp mot 117 sivile drept av Obamas droner

USA gjennomførte 526 antiterrorangrep, inkludert angrep gjort med ubemannede droner, mellom januar 2009 og desember 2016, ifølge en rapport lagt fram av den amerikanske etterretningstjenesten National Intelligence.

Rapporten nevner ikke hvor angrepene skjedde, men forsvarsdepartementet og CIA har hatt tilstedeværelse i Pakistan, Jemen, Somalia og Libya. Tallene inkluderer ikke angrep gjort i Irak, Syria og Afghanistan, som USA anser som aktive krigsområder.

Mellom 2.803 og 3.022 krigere involvert i kamphandlinger og mellom 64 og 117 sivile ble drept i løpet av Obamas åtteårsperiode.

Rapporten er lagt fram etter at menneskerettigheter og andre frivillige organisasjoner har kritisert Obama-administrasjonen for å ikke ha kommet med nok informasjon om USAs dødbringende utenlandsoperasjoner. De mener også at USAs sivile tapstall er underdrevet.

Organisasjonene er også bekymret for at president Donald Trump vil aggressivt gjennomføre flere droneangrep, som er gjenstand for lite tilsyn fra Kongressen og rettsvesenet. (©NTB)