Obama med Guantanamo-kritikk av Kongressen

Allerede i sitt første år som president i USA lovet Obama at han skulle stenge den omstridte fangeleiren i Guantánamo Bay, men representanter fra begge partier i Kongressen har så langt satt en stopper for dette.

Fangeleiren på Cuba ble åpnet av Bush administrasjonen i 2002 for å forvare fanger mistenkt for tilknytning til Taliban og al-Qaida. Obama har redusert antall innsatte terrormistenkte der fra flere hundre til 41 personer, og sagt at disse siste fangene kunne overføres til fengsler på det amerikanske fastlandet.

Det forslaget falt på steingrunn hos representantene i Kongressen, som har satt foten ned for enhver overføring av fangene til USA.

I stedet sendes nå flere av de innsatte til land i Midtøsten.

– Restriksjonene innført av Kongressen gjør det umulig for oss å sette disse personene i fengsel og til og med å stille dem for retten og sikre en livstidsdom, skriver Obama i et brev til lederen for Representantenes hus, republikaneren Paul Ryan torsdag, på sin siste dag som president. (©NTB)