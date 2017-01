Nye opptøyer i Washington

Anti-Trump-aktivistene prøver å ta seg fram til paraderuten som går fra Kongressen til Det hvite hus. I alt skal det være mer enn 1.000 demonstranter i gatene.

Allerede i morgentimene fredag forsøkte aktivister å sperre en rekke av portene inn til den store innsettingsseremonien i nærheten av kongressbygningen, mens væpnet politi forsøkte å hjelpe frammøtte som hadde billetter.

Koalisjonen DisruptJ20, som har sitt navn fra datoen da innsettelsen finner sted, varslet på forhånd at de vil gjøre alt de kunne for å stanse seremonien, men et stort politioppbud sørget for at den ble gjennomført som planlagt.

Likevel rådet kaos i enkelte gater utover formiddagen, mens svartkledde aktivister knuste vinduer og ble jaget av politiet, som tok i bruk pepperspray for å få kontroll over situasjonen. (©NTB)