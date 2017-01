Hjem Liten jente blant de overlevende i snøskredet i Italia

Liten jente blant de overlevende i snøskredet i Italia

Penne (NTB-AP): Seks personer, deriblant et barn, er funnet i live i hotellet som ble begravd i et snøskred i Abruzzo-regionen i Italia for to dager siden.