Leter fortsatt etter overlevende etter snøskredet i Italia

Penne (NTB-AP): Redningsarbeidere lover å fortsette å søke etter overlevende etter at rundt 30 personer, deriblant flere barn, fryktes omkommet etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble tatt av et snøskred onsdag.