Hjem Håpet om å finne overlevende i snøskredet i Italia svinner

Håpet om å finne overlevende i snøskredet i Italia svinner

Penne (NTB-AP): Håpet om å finne overlevende svinner etter at et hotell i Abruzzo-regionen i Italia ble tatt av et snøskred torsdag. Rundt 30 personer er fortsatt savnet, to overlevende og tre omkomne er funnet.