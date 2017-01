Gambias valgtaper får kniven på strupen

Guineas president Alpha Condé var ventet å reise til Gambias hovedstad Banjul fredag morgen for å prøve å få Jammeh til skifte mening.

Også Liberias president Ellen Johnson Sirleaf skulle delta på møtet, ifølge enkelte kilder. Så langt har Jammeh nektet å gå av, selv om han tapte presidentvalget for halvannen måned siden.

Hvis ikke Jammeh gir seg frivillig innen klokken 12 lokal tid, klokka 13 norsk tid, vil han bli hentet med makt, advarer den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS.

– Da vil styrkene våre rykke fram mot Banjul. Men inntil siste minutt tror vi det er mulig å få til en løsning basert på dialog, sier ECOWAS' leder Marcel Alain de Souza.

Soldater fra Senegal, Ghana, Nigeria og flere andre vestafrikanske land rullet torsdag over grensene til Gambia, uten å møte motstand. Etter noen timer stanset de framrykkingen for at Jammeh skulle få en siste sjanse til å gi seg uten å bli hentet med makt. (©NTB)