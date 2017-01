Demonstrasjoner utenfor Trump-fest i USA

Dagbladet skriver at medlemmer av den amerikanske nasjonalistbevegelsen Alt-right er samlet til en mottakelse for å feire fredagens innsettelse av påtroppende president Donald Trump. Festen ble kalt «DeploraBall», et navn som spiller på det Hillary Clinton sa om å plassere Trumps tilhengere «i en kurv av beklagelige», på engelsk «a basket of deplorables».

Flere demonstranter møtte opp utenfor National Press Club-bygningen og skal ha utløst røykbomber samt brenne den røde ikoniske «Make America Great Again»-capsen fra Trumps valgkamp.

– Kom dere bort fra gatene våre, nazisvin, ropte demonstranter ifølge LA Times.

I forbindelse med innsettelsen av Trump er sikkerhetsoppbudet i Washington enormt. Totalt 28.000 personer, fra 50 forskjellige politimyndigheter og sikkerhetsbyråer, skal sørge for sikkerheten rundt innsettelsen av Donald Trump. (©NTB)