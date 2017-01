Brende takker Kerry for et «helt spesielt» samarbeid

– John Kerry har betydd mye for meg. Jeg setter ham veldig høyt. Han er et genuint godt menneske. Han er opptatt av fred og forsoning, og det samarbeidet vi har hatt om Colombia, om Norges situasjon vis-à-vis Kina, og om Syria, har vært helt spesielt, sier Brende på telefon fra Davos.

Kerry har vært i Davos denne uka, og Brende forteller at de to snakket sammen senest torsdag kveld.

Han retter samtidig en stor takk til Barack Obama.

– Han var etter min mening en god president for USA, men han var også et helstøpt menneske, sier Brende.

– Vi ønsker Trump velkommen og skal samarbeide godt med ham, men på en dag som denne må vi også understreke sterkt at vi hadde et veldig godt samarbeid med Obama, og at det bar frukter, sier han. (©NTB)