Brende: Gjenkjennelig tale fra Trump

– Innholdet i talen var gjenkjennelig. Den har ikke flyttet våre holdninger i noen retning, vi skal fortsatt ha en åpen og nær dialog med USA og den nye administrasjonen, sier Brende til NTB.

Han gratulerer Trump med innsettelsen, men understreker at Norge skal bruke tydelig tale når det gjelder egne interesser og verdier. Ifølge Brende er det avgjørende at amerikanerne ikke reiser nye handelsbarrierer.

– Frihandel har vært en viktig del av politikken som har brakt oss den velferden og økonomiske framgangen vi har opplevd de siste tiårene. Trump sier at USA skal styrkes. Gjør USA det bra er det også bra for andre land, sier den norske utenriksministeren.

Under Verdens økonomiske forum i Davos denne uken møtte Brende Anthony Scaramucci, som har vært rådgiver for Trump i overgangsperioden etter valget. Før jul møtte Brende også andre i Trumps overgangsteam i New York. Brende forteller at han har argumentert sterkt for frihandel i disse samtalene.

– Det jeg hørte fra Scaramucci, var etter min mening gode toner. Han er opptatt av handel, men han er også opptatt av å ivareta USAs interesser. Det er fair enough, sier Brende. (©NTB)