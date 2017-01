Bil kjørte ned fotgjengere i Australia – tre døde

Mannen som kjørte bilen, traff flere fotgjengere ved Bourke Street, en av hovedgatene i sentrum av byen, opplyser politiet i delstaten Victoria. Sjåføren er pågrepet. 20 personer ble tatt hånd om av medisinsk personell på stedet, flere med alvorlige skader. Politiet bekrefter at tallet på omkomne er steget til tre.

– Hva som egentlig har skjedd er enda ikke blitt avklart, og vi vil gi videre informasjon når vi vet mer, sier politiet i en pressemelding. De sier det ikke er snakk om et terrorangrep.

Et sykehus i Melbourne bekrefter at de behandler fire barn som ble truffet av bilen, følge The Guardian.

Videoopptak som er delt på Twitter viser at bilen kjørte rundt i gatene i storbyen og at den traff flere fotgjengere i en gågate. Bilder fra et nyhetshelikopter viser flere væpnede politimenn i området der påkjørslene fant sted. Opptaket viser at politiet undersøker en rød totalskadd rød bil, og at en mann ligger på bakken i håndjern. (©NTB)