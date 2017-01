170 fryktes drept i luftangrep i Nigeria

Organisasjonen talte først 90 døde etter tirsdagens angrep i byen Rann, nær grensen til Kamerun. Nå fryktes tallet å være nærmere 170. De fleste av de drepte er kvinner og barn.

– Vi jobber med å få bekreftet antallet, sier direktør Bruno Jochum.

Nigerias president Muhammadu Buhari har sagt at bombingen skjedde ved et uhell under jakten på medlemmer av islamistgruppa Boko Haram. (©NTB)