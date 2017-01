«El Chapo» stilles for retten i New York

Guzman ble utlevert til USA torsdag og kjørt til bydelen Brooklyn i New York, der han ifølge påtalemyndigheten skal stilles for retten, tiltalt for blant annet narkotikasmugling, skytevåpen og konspirasjon.

– Han stevnes senere i dag for retten akkurat her i Brooklyn i en tiltale som teller i alt 17 punkter, sier advokat Robert Capers på en pressekonferanse.

Kjent under tilnavnet «El Chapo» er Guzman en av Mexicos mest beryktede narkobaroner. Han leder det mektige Sinaloa-kartellet, som ifølge amerikanske myndigheter har smuglet «hundretusenvis av kilo» kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

Fram til nå har han sittet i et høysikkerhetsfengsel i Mexico, etter at han ble pågrepet i januar i fjor. I tillegg til narkotikavirksomheten har «El Chapo» flere ganger rømt fra fangenskap, og han skal også ha leid inn leiemordere til kidnapping, drap og tortur. Hans formue anslås til om lag åtte milliarder kroner. (©NTB)