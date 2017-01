«El Chapo» er utlevert til USA

Guzman ble ifølge det mexicanske utenriksdepartementet utlevert til USA torsdag, og satt på et fly til New York. Det er delstatene Texas og California som har krevd at han overleves, men det er uklart hvor han stilles for retten. I Texas risikerer han dødsstraff.

Joaquin Guzman, kjent under tilnavnet «El Chapo», er en av Mexicos mest kjente narkobaroner og leder for det mektige Sinaloa-kartellet, som har smuglet store mengder kokain, marihuana og metamfetamin til USA. Han har til nå sittet i et høysikkerhetsfengsel i Mexico etter at han ble pågrepet i januar i fjor, etter en spektakulær rømning året før. Narkobaronen har to ganger rømt fra fangenskap, en av gangene gjennom en tunnel hjelperne hans hadde gravd.

Guzman er blant annet siktet for å stå bak et narkotikakartell med tusen medlemmer og verdier for milliarder av dollar. I tillegg skal han ha leid leiemordere til kidnapping, drap og tortur. Guzmans formue er anslått til 8 milliarder kroner.

Analytikere sammenligner Sinaloa-kartellet, med sin verdensomspennende multimilliards narkotikakonsern, med et internasjonalt selskap sterk nok til å tåle tapet av sin daglige leder.

Utleveringen «er en stor moralsk seier, men det får nok ingen innvirkning på Sinaloa-kartellet», sier Mike Vigil, tidligere senioroffiser i narkotikapolitiet DEA. (©NTB)