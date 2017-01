Hjem Varslet hotellkatastrofen – sier han ble ikke trodd

Penne (NTB-AP): Politiet og de lokale myndighetene i Pescara trodde ikke på de første meldingene de fikk om at et snøskred hadde knust et skihotell, forteller mannen som forsøkte å varsle.