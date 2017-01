Trump overtar «atomfotballen»

Trump arver kontrollen over «fotballen», som kofferten ofte omtales som, fra avtroppende president Barack Obama ved innsettelsen. Det konkrete innholdet er topphemmelig, men det dreier seg om kommunikasjonsutstyr og annet som trengs for å sette i gang et atomangrep.

Kofferten har aluminiumsramme, veier rundt 20 kilo og er med overalt der presidenten drar, båret av en militær adjutant.

Sammen med kofferten får Trump også det som omtales som «kjeksen», et lite kort med kodene presidenten trenger for å starte et eventuelt atomangrep.

«Fotballen» har fulgt USAs president siden cirka 1963, ifølge Smithsonian magazine.

Årsaken til at kofferten alltid følger presidenten, er at han vil ha mindre enn fem minutter på å reagere før eventuelle atomraketter skutt fra for eksempel Kina eller Russland treffer USA. (©NTB)