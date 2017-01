Titalls IS-krigere drept i amerikanske luftangrep i Libya

En tjenestemann opplyser at angrepene var rettet mot ekstremister som har flyktet fra Sirte, som IS kontrollerte fram til desember i fjor. Leirene som de amerikanske luftangrepene var rettet mot, ligger omtrent 45 kilometer sørvest for kystbyen.

Luftangrepene fant sted i løpet av natten og var godkjent av president Barack Obama, ifølge den anonyme tjenestemannen. (©NTB)