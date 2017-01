Tidligere Bush-rådgiver: – Gi Trump tid

– Mange Republikanere som var lunkne til Trump, er glade for at Hillary ikke vant, og han kan vinne tilliten deres ved å vise godt lederskap, sier Rove i et intervju med den franske radiokanalen Europe 1.

Rovene ber om at det utvises tålmodighet før man dømmer Trumps handlinger, og han skryter av personene den påtroppende presidenten har valgt ut til administrasjonen sin.

På spørsmål om Trumps tvitring kunne være problematisk svarer imidlertid Rove at han tror det.

– Jeg tror at noe som kan være akseptabelt i løpet av en valgkamp eller i en overgangsperiode, er uakseptabelt når man er president, fortsatte han.

Rove var George W. Bush' valgkampleder og nærmeste rådgiver. 66-åringen var visestabssjef fra 2005 til 2007 og spilte en viktig rolle da Bush vant presidentvalgene i 2000 og 2004. (©NTB)